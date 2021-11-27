ОСТАННІ НОВИНИ

Невідомий «замінував» аеропорт і вокзал у Львові та вимагав 5 млн грн

Вероніка Рой

|

У п’ятницю, 26 листопада, невідомий повідомив про замінування Головного залізничного вокзалу у Львові та Міжнародного аеропорту «Львів» з вимогою перерахувати йому 5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 21:15 год. анонім повідомив про замінування залізничного вокзалу у Львові, а також аеропорту «Львів». Крім цього, він висунув вимогу – перерахувати його 5 млн грн.

До вокзалу та аеропорту негайно виїхали сили та засоби цивільного захисту міста. Обстеження було завершено близько 22:30 год., вибухового пристрою не виявлено.

Наразі проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція
Вероніка РОЙ
Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція

В Україні давно існує міф, що отримати посвідчення водія можна лише через хабар. Такої думки притримуються близько 90% л...

Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів