Невідомий «замінував» аеропорт і вокзал у Львові та вимагав 5 млн грн

У п’ятницю, 26 листопада, невідомий повідомив про замінування Головного залізничного вокзалу у Львові та Міжнародного аеропорту «Львів» з вимогою перерахувати йому 5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 21:15 год. анонім повідомив про замінування залізничного вокзалу у Львові, а також аеропорту «Львів». Крім цього, він висунув вимогу – перерахувати його 5 млн грн.

До вокзалу та аеропорту негайно виїхали сили та засоби цивільного захисту міста. Обстеження було завершено близько 22:30 год., вибухового пристрою не виявлено.

Наразі проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення.

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