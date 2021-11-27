На Львівщині хочуть створити Раду ветеранів. Чим вона займатиметься?

При Львівській обласній раді пропонують створити Раду ветеранів та учасників бойових дій, яка займеться налагодженням співпраці між владою та громадськими організаціями учасників АТО/ООС для вирішення проблемних питань військовослужбовців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

З ініціативою створити Раду ветеранів при Львівській облраді на комісію з питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради звернувся директор Будинку воїна, в.о. голови Ради ветеранів Львівщини Олег Височанський.

За його словами, основна мета запропонованої ініціативи – налагодження конструктивної взаємодії між представницькою та виконавчою владою області з місцевими громадськими організаціями учасників АТО/ООС для вирішення проблемних питань та надання допомоги військовослужбовцям. Також пропонують зайнятися реалізацією різноманітних проєктів, вихованням молоді та залучення підростаючого покоління до участі у патріотичних заходах.

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«Вважаю, що допомога та підтримка ветеранських громадських організацій Львівщини є дуже важливою. Вони мають чимало ініціатив, організовують та проводять різноманітні заходи, беруть активну участь у громадському житті області. Тому профільна комісія підтримала ідею створення такої Ради ветеранів для налагодження співпраці, комунікації, напрацювання спільних проєктів та рішень, які може розглядати та ухвалювати депутатський корпус», – зазначив голова комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради Святослав Шеремета.

У Львівській облраді додають, що буде винесене відповідне рішення на обговорення та розгляд депутатського корпусу.

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