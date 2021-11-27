ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині хочуть створити Раду ветеранів. Чим вона займатиметься?

Вероніка Рой

|

При Львівській обласній раді пропонують створити Раду ветеранів та учасників бойових дій, яка займеться налагодженням співпраці між владою та громадськими організаціями учасників АТО/ООС для вирішення проблемних питань військовослужбовців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

З ініціативою створити Раду ветеранів при Львівській облраді на комісію з питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради звернувся директор Будинку воїна, в.о. голови Ради ветеранів Львівщини Олег Височанський.

За його словами, основна мета запропонованої ініціативи – налагодження конструктивної взаємодії між представницькою та виконавчою владою області з місцевими громадськими організаціями учасників АТО/ООС для вирішення проблемних питань та надання допомоги військовослужбовцям. Також пропонують зайнятися реалізацією різноманітних проєктів, вихованням молоді та залучення підростаючого покоління до участі у патріотичних заходах.

Реклама партнерів

«Вважаю, що допомога та підтримка ветеранських громадських організацій Львівщини є дуже важливою. Вони мають чимало ініціатив, організовують та проводять різноманітні заходи, беруть активну участь у громадському житті області. Тому профільна комісія підтримала ідею створення такої Ради ветеранів для налагодження співпраці, комунікації, напрацювання спільних проєктів та рішень, які може розглядати та ухвалювати депутатський корпус», – зазначив голова комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради Святослав Шеремета.

У Львівській облраді додають, що буде винесене відповідне рішення на обговорення та розгляд депутатського корпусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція
Вероніка РОЙ
Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція

В Україні давно існує міф, що отримати посвідчення водія можна лише через хабар. Такої думки притримуються близько 90% л...

Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів