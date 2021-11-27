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«Ми вас чекаємо». У Будинку воїна відкрили фотовиставку, присвячену зниклим військовослужбовцям

Вероніка Рой

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У суботу, 27 листопада, у Будинку воїна, що на вул. Короленка,1 у Львові, виставку фотографій «Ми вас шукаємо. Ми вас чекаємо. Не забуваємо», яка присвячена зниклим військовослужбовцям. Про це йдеться на сторінці Будинку воїна у Facebook.

Сьогодні у Будинок воїна відкрили виставку «Ми вас шукаємо. Ми вас чекаємо. Не забуваємо». Тут зібрано понад 30 фотографій. Це військові та волонтери з усіх куточків України, яких вважають зниклими безвісти або полоненими без встановленого місця перебування.

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«Союз об’єднання матерів та родичів учасників АТО «Берегиня» та їх керівник , Алла Макух ділилися своїми зболеними історіями. А з портретів на нас дивились ті, котрих ми так чекаємо!», – зазначають у Будинку воїна.

Нагадаємо, Будинок ветерана на вул. Короленка, 1-А у Львові урочисто відкрили 13 жовтня 2018 року. Раніше там діяв Російський культурний центр. При обстеженні будівлі працівники облради виявили газети із антиукраїнським змістом. Тоді заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк звертався до СБУ Львівщини із проханням дати правову оцінку антиукраїнському змісту газети «Русский весник».

Російський культурний центр залишив приміщення на вул. Короленка у жалюгідному стані. Тож на те, аби облаштувати там Будинок ветерана, обласна рада виділила майже 6,2 млн грн.

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Фото: Будинок воїна

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