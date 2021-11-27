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Якої погоди чекати на Львівщині 28 листопада?

Вероніка Рой

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У неділю, 28 листопада, на Львівщині прогнозують туман, вдень можливий дощ, у горах з мокрим снігом. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, завтра прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі буде без істотних опадів, вранці та вдень можливий дощ, в горах з мокрим снігом.

Вночі та вранці місцями – туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме 0 – 5° тепла, а вдень 4 – 9° тепла.

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