Чоловік потрапив до реанімації після наїзду авто у Львові

У п’ятницю, 27 листопада, у Львові на вулиці Луганській авто «Мазда 6» збило 41-річного чоловіка. Львів’янин після аварії потрапив до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 22:15 год. у Львові на вулиці Луганській. За даними поліції, 28-річний львів’янин, який керував автівкою «Мазда 6», наїхав на пішохода.

Постраждалий отримав важкі травми. Відтак 41-річного львів’янина госпіталізували у реанімацію.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

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Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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