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Біля Золочева через зіткнення із фурою загинув 40-річний водій легковика

Вероніка Рой

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У п’ятницю ввечері, 26 листопада, на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у селі Ясенівці зіткнулися два автомобілі: «Рено Доккер» та вантажівка «МАН». У результаті ДТП водій легковика помер дорогою до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 21:50 на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у селі Ясенівці, що біля міста Золочів. За даними поліції. Водій автомобіля «Рено Доккер» зіткнувся з вантажівкою «МАН», якою керував 37-річний житель міста Броди.

Внаслідок ДТП 40-річний водій «Рено» отримав важкі травми і помер дорогою до медичного закладу. Загиблий є мешканцем одного з сіл Золочівського району.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: Варта-1

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