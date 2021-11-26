У Львові затримали квартирного злодія

У Львові спіймали квартирного злодія, який за одну ніч обікрав два помешкання львів’ян, проникши у квартиру через балкон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, у Львові раніше судимий 31-річний місцевий мешканець грабував квартири.

Так, у п’ятницю, 26 листопада, близько 2:00 ночі, до поліції надійшло повідомлення від львів’янина про те, що невідома особа обікрала його квартиру, розташовану в одному з будинків на вулиці Грицая, що у Личаківському районі міста Львова.

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У ході слідства правоохоронці з’ясували, що зловмисник проник у квартиру через балкон. Крадій, пошкодивши двері балкону, проник у помешкання та викрав звідти ювелірні вироби, гроші та інше цінне майно.

Раніше судимого 31-річного львів’янина затримали у центрі Львова. Поліцейські встановили, що чоловіка розшукують також і в Закарпатської області за пограбування квартир.

Під час обшуків фігуранта правоохоронці вилучили у нього речові докази: відмички, рукавички та інші знаряддя для скоєння злочинів, а також викрадені речі.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за крадіжки у поєднанні з проникненням у житло. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до шести років.