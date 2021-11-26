ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали квартирного злодія

Аліса Белей

|

У Львові спіймали квартирного злодія, який за одну ніч обікрав два помешкання львів’ян, проникши у квартиру через балкон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, у Львові раніше судимий 31-річний місцевий мешканець грабував квартири.

Так, у п’ятницю, 26 листопада, близько 2:00 ночі, до поліції надійшло повідомлення від львів’янина про те, що невідома особа обікрала його квартиру, розташовану в одному з будинків  на вулиці Грицая, що у Личаківському районі міста Львова.

Реклама партнерів

У ході слідства правоохоронці з’ясували, що зловмисник проник у квартиру через балкон. Крадій, пошкодивши двері балкону, проник у помешкання та викрав звідти ювелірні вироби, гроші та інше цінне майно.

Раніше судимого 31-річного львів’янина затримали у центрі Львова. Поліцейські встановили, що чоловіка розшукують також і в Закарпатської області за пограбування квартир.

Під час обшуків фігуранта правоохоронці вилучили у нього речові докази: відмички, рукавички та інші знаряддя для скоєння злочинів, а також викрадені речі.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за крадіжки у поєднанні з проникненням у житло. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до шести років.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція
Вероніка РОЙ
Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція

В Україні давно існує міф, що отримати посвідчення водія можна лише через хабар. Такої думки притримуються близько 90% л...

Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів