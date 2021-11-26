У Львові під час пожежі загинула 64-річна жінка

У п’ятницю вночі, 26 листопада, сталася пожежа в будинку на Остроградських у Львові, під час якої загинула 65-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Пожежа сталася близько 01:06 год. у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Остроградських, 14. Внаслідок пожежі загинула 64-річна власниця квартири.

Пожежу ліквідували о 01:28 год. Також вогонь знищив речі домашнього вжитку. Причину пожежі встановлюють.

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