На кордоні з Польщею чоловік запхав контрабандні сигарети в бампер

Митники виявили в бампері сховище з сигаретами. У громадянина, який намагався провезти контрабандний товар у Польщу, вилучили автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Прикордонного карпатського загону.

За даними відомства, у п’ятницю, 26 листопада, у пункт пропуску «Краківець» Львівської митниці прибув 26-річний громадянин України, який прямував до Польщі на автомобілі Volkswagen.

Під час митного контролю у працівників митниці виникла підозра, що в автомобілі можуть бути приховані товари.

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Автомобіль відправили на поглиблений огляд, і в сховищі, обладнаному в передньому бампері, митники виявили 60 пачок сигарет без акцизних марок.

За переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю склали протокол. Автомобіль та сигарети вилучено, їх вартість буде встановлено додатково.

Невдовзі справу скерують до суду.

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