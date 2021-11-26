Як правильно сортувати органічні відходи: інструкція

Львів’ян закликають до роздільного збору органічних відходів. Зокрема, у ЛКП «Зелене місто» нагадують, як правильно сортувати органіку, аби вона потрапила на компостування. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Зокрема, у спеціальні коричневі баки можна викидати такі відходи:
- залишки сирих овочів і фруктів;
- залишки готової їжі;
- шкаралупу яєць;
- заварку від чаю, залишки кави;
- скошену траву;
- зів’ялі квіти.
Натомість не можна викидати у контейнери для органіки:
- тверді побутові відходи;
- скло та склотару;
- пластик, кульки, пакети, відходи упаковки, tetra-pac;
- серветки та паперові вироби;
- тканинні вироби.
Тим часом у ЛКП «Зелене місто» зазначають, що контейнери для роздільного збору органіки розміщені на 1132 локаціях у місті, а відтак майже всі львів’яни (95%) можуть сортувати відходи.
Нагадаємо, станція компостування розпочала свою роботу в 2020 році у Львові. Сюди потрапляють усі окремо зібрані харчові та садово-паркові відходи з міста. З них виробляють компост, який мешканці та агропідприємства можуть придбати для потреб свого господарства.
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Ольга Денисяка