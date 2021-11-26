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Як правильно сортувати органічні відходи: інструкція

Ольга Денисяка

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Львів’ян закликають до роздільного збору органічних відходів. Зокрема, у ЛКП «Зелене місто» нагадують, як правильно сортувати органіку, аби вона потрапила на компостування. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, у спеціальні коричневі баки можна викидати такі відходи:

  • залишки сирих овочів і фруктів;
  • залишки готової їжі;
  • шкаралупу яєць;
  • заварку від чаю, залишки кави;
  • скошену траву;
  • зів’ялі квіти.

Натомість не можна викидати у контейнери для органіки:

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  • тверді побутові відходи;
  • скло та склотару;
  • пластик, кульки, пакети, відходи упаковки, tetra-pac;
  • серветки та паперові вироби;
  • тканинні вироби.

Тим часом у ЛКП «Зелене місто» зазначають, що контейнери для роздільного збору органіки розміщені на 1132 локаціях у місті, а відтак майже всі львів’яни (95%) можуть сортувати відходи.

Нагадаємо, станція компостування розпочала свою роботу в 2020 році у Львові. Сюди потрапляють усі окремо зібрані харчові та садово-паркові відходи з міста. З них виробляють компост, який мешканці та агропідприємства можуть придбати для потреб свого господарства.

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