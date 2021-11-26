Як правильно сортувати органічні відходи: інструкція

Львів’ян закликають до роздільного збору органічних відходів. Зокрема, у ЛКП «Зелене місто» нагадують, як правильно сортувати органіку, аби вона потрапила на компостування. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, у спеціальні коричневі баки можна викидати такі відходи:

залишки сирих овочів і фруктів;

залишки готової їжі;

шкаралупу яєць;

заварку від чаю, залишки кави;

скошену траву;

зів’ялі квіти.

Натомість не можна викидати у контейнери для органіки:

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тверді побутові відходи;

скло та склотару;

пластик, кульки, пакети, відходи упаковки, tetra-pac;

серветки та паперові вироби;

тканинні вироби.

Тим часом у ЛКП «Зелене місто» зазначають, що контейнери для роздільного збору органіки розміщені на 1132 локаціях у місті, а відтак майже всі львів’яни (95%) можуть сортувати відходи.

Нагадаємо, станція компостування розпочала свою роботу в 2020 році у Львові. Сюди потрапляють усі окремо зібрані харчові та садово-паркові відходи з міста. З них виробляють компост, який мешканці та агропідприємства можуть придбати для потреб свого господарства.

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