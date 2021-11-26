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Бізнес-партнер Хом’яка збудує на Погулянці житловий комплекс

Наталя Дуляба

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Відразу біля парку «Погулянка» з’явиться новий житловий комплекс із офісним центром. Відповідне рішення 26 листопада прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

ТзОВ «Квдрига-4» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового комплексу із підземними паркінгами та офісного центру на вул. Зеленій, 111.

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Йдеться про ділянку площею 0,7 га, що знаходиться відразу біля парку «Погулянка» і належить до зони малоповерхової житлової забудови. Тут розташовані кілька будівель –гуртожиток і лабораторно-камеральний корпус, які, як пишуть Наші гроші.Львів, ТзОВ «Квдрига-4» купило у НАК «Надра України» ще у 2019 році більш ніж за 16 млн грн.

«На будівлі є один художній елемент на стіні, але вважаю, що він не є цінним. Пропоную доповнити рішення виконкому, вказавши, щоб забудовник при можливості зберіг її. Якщо це неможливо, то замінити цей мистецький об’єм, провести відповідний творчий конкурс», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Тепер ці будівлі збираються розбудувати у житловий комплекс із офісним центром. Майбутній ЖК складатиметься з чотирьох секцій по 6 поверхів кожна. Перші поверхи віддадуть під комерцію, на верхніх облаштують квартири. Підземний паркінг розрахований на 122 місця.

Також для потреб майбутніх мешканців у ЖК відкриють невеликий дитсадок (площа – 150 м кв). Водночас забудовник гарантує, що віддасть під потреби міста приміщення площею 300 м кв. За словами Антона Коломєйцева, у ньому планують облаштувати філію бібліотеки №40, яка потребує розширення.

Члени виконавчого комітету зі свого боку висловили побажання, аби обіцяне приміщення забудовник виділив місту ще у перші черзі і щоб вхід був із боку вул. Зеленої. Представник ТзОВ «Квадрига-4» Олег Манзій запевнив, що це – «не проблема».

Відтак своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку майже на 45% і встановив, що висота будівель не повинна перевищувати 25 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Квадрига-4» існує з 2008 року і займається нерухомістю. Зареєстроване за місцем майбутнього будівництва – на вул. Зеленій, 111.

Засновником підприємства є львів’янин Ігор Фурта. Водночас він є власником інформаційної агенції «Гал-інфо», яка разом із радіостанцією «Львівська хвиля» входить у медіахолдинг Мирослава Хом’яка – колишнього керівника департаменту екології ЛОДА.

І Фурта, і Хом’як на місцевих виборах у 2015 році були кандидатами від політичної партії «Наш край».

Водночас Ігор Фурта також є одним із бенефіціарів ТзОВ «Гео-Надра-Інвест», що належить бізнесмену Зіновію Козицькому – батьку голови Львівської ОДА Максима Козицького.

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