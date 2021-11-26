Бізнес-партнер Хом’яка збудує на Погулянці житловий комплекс

Відразу біля парку «Погулянка» з’явиться новий житловий комплекс із офісним центром. Відповідне рішення 26 листопада прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

ТзОВ «Квдрига-4» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового комплексу із підземними паркінгами та офісного центру на вул. Зеленій, 111.

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Йдеться про ділянку площею 0,7 га, що знаходиться відразу біля парку «Погулянка» і належить до зони малоповерхової житлової забудови. Тут розташовані кілька будівель –гуртожиток і лабораторно-камеральний корпус, які, як пишуть Наші гроші.Львів, ТзОВ «Квдрига-4» купило у НАК «Надра України» ще у 2019 році більш ніж за 16 млн грн.

«На будівлі є один художній елемент на стіні, але вважаю, що він не є цінним. Пропоную доповнити рішення виконкому, вказавши, щоб забудовник при можливості зберіг її. Якщо це неможливо, то замінити цей мистецький об’єм, провести відповідний творчий конкурс», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Тепер ці будівлі збираються розбудувати у житловий комплекс із офісним центром. Майбутній ЖК складатиметься з чотирьох секцій по 6 поверхів кожна. Перші поверхи віддадуть під комерцію, на верхніх облаштують квартири. Підземний паркінг розрахований на 122 місця.

Також для потреб майбутніх мешканців у ЖК відкриють невеликий дитсадок (площа – 150 м кв). Водночас забудовник гарантує, що віддасть під потреби міста приміщення площею 300 м кв. За словами Антона Коломєйцева, у ньому планують облаштувати філію бібліотеки №40, яка потребує розширення.

Члени виконавчого комітету зі свого боку висловили побажання, аби обіцяне приміщення забудовник виділив місту ще у перші черзі і щоб вхід був із боку вул. Зеленої. Представник ТзОВ «Квадрига-4» Олег Манзій запевнив, що це – «не проблема».

Відтак своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку майже на 45% і встановив, що висота будівель не повинна перевищувати 25 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Квадрига-4» існує з 2008 року і займається нерухомістю. Зареєстроване за місцем майбутнього будівництва – на вул. Зеленій, 111.

Засновником підприємства є львів’янин Ігор Фурта. Водночас він є власником інформаційної агенції «Гал-інфо», яка разом із радіостанцією «Львівська хвиля» входить у медіахолдинг Мирослава Хом’яка – колишнього керівника департаменту екології ЛОДА.

І Фурта, і Хом’як на місцевих виборах у 2015 році були кандидатами від політичної партії «Наш край».

Водночас Ігор Фурта також є одним із бенефіціарів ТзОВ «Гео-Надра-Інвест», що належить бізнесмену Зіновію Козицькому – батьку голови Львівської ОДА Максима Козицького.

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