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Житель Стрийщини торгував фальсифікатом алкоголю та цигарок: «товару» вилучили майже на мільйон

Вероніка Рой

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На Стрийщині поліцейські викрили 49-річного чоловіка, який займався торгівлею фальсифікованих цигарок та алкоголю. Під час обшуків правоохоронці вилучили «товару» на майже мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, 49-річний мешканець Стрийського району незаконно торгував підакцизними товарами. Під час обшуків у помешканні чоловіка поліцейські виявили та вилучили майже три тисячі блоків сигарет без акцизних марок, а також 30 літрів спирту в пластикових ємностях.

Загальна вартість вилученого становить майже мільйон гривень. Усе виявлене скеровано на експертне дослідження.

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Правоохоронці встановлюють джерела постачання та мережу продажу фальсифікату тютюну та алкоголю.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

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Фото: поліція

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