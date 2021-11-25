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Житель Радехова облаштував нелегальну АЗС

Вероніка Рой

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У Радехові 41-річний чоловік облаштував нелегальну АЗС, яку згодом викрили правоохоронці. Поліцейські опечатали та склали на «власника» адміністративний протокол. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

24 листопада дільничні офіцери поліції виявили діяльність нелегальної автозаправки на вулиці Транзитній у місті Радехів. Облаштував її 41-річний місцевий мешканець. Там чоловік здійснював продаж пального без потрібних документів. У сховищі незаконної АЗС поліцейські виявили 1000 літрів дизельного пального.

Також правоохоронці виявили паливну колонку, розташовану у металевому павільйоні, через яку проводилася незаконна заправка транспортних засобів. Обладнання АЗС та дизпаливо опечатано.

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Крім цього на чоловіка склали адміністративний протокол за ч.1 ст.164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності). Санкція статті передбачає накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Матеріали скеровано на розгляд суду.

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Фото: поліція

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