Житель Радехова облаштував нелегальну АЗС

У Радехові 41-річний чоловік облаштував нелегальну АЗС, яку згодом викрили правоохоронці. Поліцейські опечатали та склали на «власника» адміністративний протокол. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

24 листопада дільничні офіцери поліції виявили діяльність нелегальної автозаправки на вулиці Транзитній у місті Радехів. Облаштував її 41-річний місцевий мешканець. Там чоловік здійснював продаж пального без потрібних документів. У сховищі незаконної АЗС поліцейські виявили 1000 літрів дизельного пального.

Також правоохоронці виявили паливну колонку, розташовану у металевому павільйоні, через яку проводилася незаконна заправка транспортних засобів. Обладнання АЗС та дизпаливо опечатано.

Реклама партнерів

Крім цього на чоловіка склали адміністративний протокол за ч.1 ст.164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності). Санкція статті передбачає накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Матеріали скеровано на розгляд суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція