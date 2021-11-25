У Стрию збудують новий завод: що виготовлятимуть

25 листопада у Стрию почали спорудження нового заводу «AEROC Галичина». Це буде сучасне підприємство із виготовлення виробів з автоклавного газобетону потужністю 480 000 м3/рік. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Запуск нового заводу дозволить збільшити обсяги виробництва енергоефективних стінових матеріалів на будівельному ринку України та створить 145 нових робочих місць у Львівській області. Інвестиції в будівництво складатимуть понад 18 млн євро. Розпочати роботу заводу планують у листопаді 2022 року.

Підприємство оснастять автоматизованим обладнанням німецького виробництва. Відтак, цикл виробництва буде повністю замкнутим та не становитиме жодної екологічної небезпеки для навколишнього середовища.

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