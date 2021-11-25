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У МОЗ назвали критерії для госпіталізації хворого на COVID-19

Вероніка Рой

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Коронавірусна хвороба може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У повідомленні зазначається, що наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:

  • Біль у грудній клітці
  • Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності
  • Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр
  • Порушення свідомості
  • Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта

Рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкрентного хворого.

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У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

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