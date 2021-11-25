У МОЗ назвали критерії для госпіталізації хворого на COVID-19

Коронавірусна хвороба може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У повідомленні зазначається, що наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:

Біль у грудній клітці

Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності

Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр

Порушення свідомості

Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта

Рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкрентного хворого.

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У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

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