У МОЗ назвали критерії для госпіталізації хворого на COVID-19

Коронавірусна хвороба може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
У повідомленні зазначається, що наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.
Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:
- Біль у грудній клітці
- Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності
- Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр
- Порушення свідомості
- Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта
Рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкрентного хворого.
У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.
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Вероніка Рой