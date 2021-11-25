Під час пожежі у квартирі в Буську загинула жінка

25 листопада під час пожежі в квартирі у Буську загинула 61-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

О 12:30 год. рятувальникам повідомили про пожежу в місті Буську Золочівського району. Загорілась квартира в двоповерховому будинку на вулиці Галицькій, 18.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику з вікна квартири вибивався дим. За інформацією сусідів у квартирі може знаходитись власниця. Сусіди намагались самостійно відчинити двері квартири, але їм не вдалося цього зробити.

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У квартирі рятувальники знайшли 61-річну жінку без ознак життя.

О 12:41 пожежу локалізували та о 12:49 ліквідували. Під час пожежі згоріло ліжко та речі на площі 2 кв. м. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС