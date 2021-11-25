На Львівщині вперше в Україні покажуть 3D-мапінг дерев’яної церкви

У суботу, 27 листопада, у місті Комарно, що на Львівщині презентують унікальний проєкт «Михайлівська церква в Комарно: до основ». Вперше в Україні за допомогою 3D-мапінгу покажуть авторську інтерпретацію історії дерев’яної святині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Так, дерев’яній церкві Святого Архистратига Михаїла, що заснована 1754 року, за допомогою світла та звуку «повернуть» втрачені елементи іконостасу, а глядачі зможуть побачити церкву «живою», коли вона ще була діюча та наповнена людьми.

Автором 3D-мапінгу є креативна продакшн-студія Kurbas Pro, а головний художник – Володимир Стецькович.

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«Комарно колись було частиною Звенигородської землі. Дуже радіємо, що маємо нагоду долучитись до такого важливого проєкту. Адже унікальні українські дерев’яні храми потребують якісного і креативного представлення», – розповідає керівниця заповідника Наталя Войцещук.

Початок відеомапінгу стартує о 17.00 та триватиме до 18.00. Участь у презентації безкоштовна, але з обов’язковою попередньою реєстрацією через гугл-форму. Організатори зазначають, що участь у події можлива з дотриманням усіх карантинних обмежень.

Довідка. Проєкт «Михайлівська церква в Комарно: до основ» здійснюється у рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» в межах проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку» та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей та за кошти Державного бюджету України, отриманих на фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України.

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Фото – з мережі Інтернет