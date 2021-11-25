ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині швидкісний поїзд насмерть збив людину

Наталя Дуляба

|

На Львівщині Інтерсіті сполученням «Перемишль – Київ» збив чоловіка. Він отриманих травм він загинув. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок на залізниці стався у середу, 24 листопада, орієнтовно о 18:22 год. на 21 кілометрі перегону «Затока – Мшана».

Тут швидкісний потяг Інтерсіті «Перемишль – Київ» насмерть збив чоловіка. Його особу наразі встановлюють.

Через аварію потяг затримався на півтори години. Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості
Наталя ДУЛЯБА
Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості

Камери автоматичної фото- й відеофіксації порушень Правил дорожнього руху в Україні запустили влітку 2020 року на найбіл...

Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти

Ділянку довжиною 15 км Кільцевої дороги Львова від Рясне-Руської до Солонки планують розширити до чотирьох смуг – по дві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів