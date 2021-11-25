На Львівщині швидкісний поїзд насмерть збив людину

На Львівщині Інтерсіті сполученням «Перемишль – Київ» збив чоловіка. Він отриманих травм він загинув. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок на залізниці стався у середу, 24 листопада, орієнтовно о 18:22 год. на 21 кілометрі перегону «Затока – Мшана».

Тут швидкісний потяг Інтерсіті «Перемишль – Київ» насмерть збив чоловіка. Його особу наразі встановлюють.

Через аварію потяг затримався на півтори години. Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.

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