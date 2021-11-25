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На Львівщині прогнозують нічні заморозки та ожеледицю

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 26 листопада, на Львівщина прогнозують невеликий дощ, а на дорогах буде ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, завтра вранці та вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг – ожеледиця, слабкий туман.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі буде від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 5-10° тепла.

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