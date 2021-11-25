Львівська політехніка – серед лідерів за кількість заяв абітурієнтів на ІТ-спеціальності

За два роки кількість заяв на ІТ-напрями в Україні зросла вдвічі, а «Львівська політехніка» опинилася в п’ятірці лідерів серед вишів за кількістю абітурієнтами поданих заяв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За даними дослідження від GlobalLogic, в Україні набирають популярності технічні напрями освіти. Загалом за два роки кількість заяв на ІТ-напрями зросла вдвічі – зі 103 тисяч у 2019 році до понад 206 тисяч у 2021.

Так, за результатами вступної кампанії 2021 року найпопулярнішими ІТ-напрямами стали «комп’ютерні науки» та «інженерія програмного забезпечення». У Львові на технічні спеціальності було зареєстровано понад 20 тисяч електронних заяв.

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Загалом у 2021 році випускники подали понад 1 мільйон електронних заяв до українських університетів. З них 18% припадає на технічні напрями. При цьому 14 із 30 випускників шкіл, із найвищими результатами ЗНО в сумі 790+ балів за 4 предмети, обрали саме ці напрями для вступу.

Найбільше заяв майбутні ІТ-студенти подали у 5 ВНЗ в Україні:

КПІ ім. І. Сікорського;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Національний авіаційний університет;

КНУ ім. Шевченка;

Харківський національний університет радіоелектроніки.

Внутрішня статистика GlobalLogic підтверджує популярність цих вишів серед фахівців, які почали співпрацю з компанією з початку 2021 року. Більшість фахівців навчалися саме в цих закладах вищої освіти, а також в ЛНУ ім. І. Франка.

У GlobalLogic зазначають, що у Львові на базі ЛНУ ім. І. Франка та НУ «Львівська політехніка» функціонують студентські технологічні лабораторії. При цьому в ЛНУ ім. І. Франка студенти працюють з аналітичними та embedded-системами в автоіндустрії та розробляють технології штучного інтелекту в медицині.

А в лабораторії на базі НУ «Львівська політехніка» проводяться заняття для студентів двох інститутів – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (ІКНІ) та «Комп’ютерні технології, автоматика та метрологія» (ІКТА).

Виші дають молодим фахівцям якісну теоретичну базу, проте їм не вистачає досвіду роботи з реальними проєктами. Про це свідчать результати опитування компанії, згідно з яким 80% початківців потребують більше практики та менторства.

Довідка. GlobalLogic – компанія у сфері цифрової інженерії, яка допомагає провідним світовим брендам проєктувати та створювати інноваційні продукти, платформи й цифрові рішення для сучасного світу.

Центральний офіс GlobalLogic знаходиться у Кремнієвій долині у США, а інжинірингові та дизайн-центри розташовані по всьому світу. GlobalLogic – компанія групи Hitachi, що входить до складу Hitachi, Ltd. (TSE: 6501).