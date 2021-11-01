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Де та коли у листопаді працюватимуть екобуси. Графік

Вероніка Рой

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У Львові екобуси продовжують приймають відпрацьовані лампи й батарейки на утилізацію. Для зручності мешканців вони працюють у всіх районах міста. Про це повідомляє Львівський портал.

Зокрема, мобільні пункти збору приймають відпрацьовані лампи та термометри, що містять ртуть, а також батарейок.

Небезпечні відходи збираються на безоплатній основі лише від мешканців м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі, смт. Рудно. Відпрацьовані лампи й батарейки можна приносити лише в безпечній тарі у кількості: лампи – до 10 штук, термометри – до 5 штук, батарейки – до 10 кг.

Графік стоянок екобуса у листопаді:

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