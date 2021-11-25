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10 курсантів Академії сухопутних військ отримали престижні премії

Вероніка Рой

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Курсанти Національної академії сухопутних військ ім. П Сагайдачного отримали престижні премії до Міжнародного дня студента. Про це пише сайт АрміяInform.

Львівська ОДА та Львівська облрада щорічно призначають премії для студентів закладів вищої освіти області з нагоди Міжнародного дня студента. Премії отримують студенти, які відзначилися в навчальній і науковій роботі, беруть активну участь у громадському житті університету, міста, області.

Цього року престижними іменними преміями були відзначені двісті студентів із різних закладів освіти Львівщини. Сума кожної премії – 6000 гривень. Отримали їх і курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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10 курсантів стали номінантами премій імені Олени Степанівни, В’ячеслава Чорновола та Дмитра Вітовського:

  • Владислав Амбарцумян,
  • Богдан Белінський,
  • Володимир Голубович,
  • Валентин Миронович,
  • Олександр Хомицький,
  • Дарія Кондратьєва,
  • Анна Мазорук,
  • Лілія Обиход,
  • Катерина Фальчиян
  • Людмила Сюзєва (удостоєна одразу двома преміями: імені Олени Степанівни та В’ячеслава Чорновола).

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Фото: АрміяInform

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