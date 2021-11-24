У школі на Знесінні завершують будівництво спорткомплексу

У СЗШ №7, що на вул. Б. Хмельницького, 132, завершують будівництво двоповерхового спортивного залу. Він обійдеться місту у понад 36 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії Львова.

Активне будівництво нового окремого корпусу спортзалу у школі №7 розпочалося у 2019 році. Дотепер тут вже повністю спорудили двоповерхову будівлю, встановили вікна і двері, облаштували інженерні мережі, підлогу, а зараз завершують внутрішні оздоблювальні роботи. Загалом у цей об’єкт Львів вкладе більше 36 млн грн, із яких 32 млн грн вже освоїли.

У новозбудованому спортивному комплексі будуть три зали: один загальний великий спортзал, хореографічний та гімнастично-тренажерний. Заплановано, що займатися в них діти почнуть вже ще до кінця цього року.

«Плануємо, що до кінця грудня діти вже зможуть займатися спортом тут. Це дуже важливо, адже ця школа не має спортивного залу і діти займаються фізкультурою в пристосованому приміщенні. Діти мають мати комфортні умови, тому робимо все, щоб вони могли розвиватись. В подальшому на території школи ще облаштують кілька спортивних майданчиків», – розповіла керівниця відділу освіти Сихівського та Личаківського районів Львова Зоряна Хонько.

У 2022 році у спорткомплексі влаштують електроосвітлення, докуплять необхідні меблі, а на території довкола проведуть благоустрій.

Зазначимо, що у СЗШ №7 навчають 620 учнів, працюють тут пів сотні педпрацівників. Саму будівлю школи звели у 1954 році.

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Фото: ЛМР