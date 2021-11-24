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Синоптики застерігають про мороз та ожеледицю на дорогах

Андрій Котенський

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У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що по Львову 25 листопада вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця. Учасників дорожнього руху закликають бути обачними. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Укргідрометцентру, на Львівщині в ніч на 25 листопада очікується від 2 до 4 градусів морозу, проте вдень температура прогріється до 6 – 8 градусів тепла.

Sinoptik прогнозує Львову найближчої доби сонячну погоду та до 6 градусів тепла у день, а вночі до 1 градусу морозу.

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Водночас за інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 20 листопада снігоприбиральна техніка Львова переведена в режим цілодобового чергування.

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