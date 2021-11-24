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Неподалік Буська водій-втікач насмерть збив пішохода

Наталя Дуляба

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51-річна мешканка Золочівщини загинула під колесами автомобіля неподалік Буська. Водій втік із місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у вівторок, 23 листопада, орієнтовно о 19:10 год. на дорозі між селами Русилів та Балучин, що недалеко від Буська. Тут невідомий водій, керуючи невстановленими автомобілем, збив насмерть пішохода і втік.

Потерпілою виявилась 51-річна мешканка села Русилів. Від отриманих травм вона загинула на місці автопригоди.

Наразі всі обставини ДТП встановлюються, правоохоронці розшукують водія-втікача.

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