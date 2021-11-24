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На Львівщині посадовець незаконно «віддав» фірмі нерухомість релігійної громади

Ольга Денисяка

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Посадовець однієї з райдержадміністрацій Львівщини незаконно «віддав» підприємству нерухомість вартістю майже 2 млн грн. Зокрема, під махінації потрапила ділянка, де планували збудувати релігійну школу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у лютому цього року державний реєстратор однієї із райдержадміністрацій Львівської області безпідставно зареєстрував за приватним підприємством право власності на комунальні нежитлові приміщення, а також на нерухомість окремих підприємців. Загальна вартість майна становить понад 600 тисяч гривень.

Крім того, за такою ж схемою держреєстратор зареєстрував за тією ж фірмою право власності на нерухомість, яка перебувала у власності релігійної громади. На тому місці планували збудувати катехизаційну школу.

Загалом внаслідок махінацій посадовець незаконно відчужив майно на загальну суму 1,92 млн грн.

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Державному реєстратору повідомили про підозру у зловживанні службовими повноваженнями та незаконних діях з інформацією  (ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України).

Зараз підозрюваному обирають запобіжний захід та накладають арешт на його майно. Встановлюється причетність інших осіб до злочину.

Суд вже наклав арешт на вказану нерухомість. Окрім цього, вищезгадані приміщення повернуть у власність громади.

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