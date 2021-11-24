На кордоні з Польщею затримали двох злочинців, які були у розшуку

У середу, 24 листопада, на кордоні з Польщею затримали двох українців, які перебували у розшуку поліції за крадіжку та грабіж. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

Так, у пункт пропуску «Шегині» прибув мікроавтобус з пасажирами, які їхали до Польщі. Під час проходження паспортного контролю митники виявили, що 21-річний пасажир мікроавтобуса перебуває у розшуку поліції за крадіжку з проникненням в житло.

В іншому випадку, під час паспортного контролю на вхід в Україну, стосовно 27-річного українця також спрацювала база даних розшуку. Поліцейські розшукували чоловіка за грабіж з поєднанням насильства.

Реклама партнерів

Як з’ясували правоохоронці, чоловік потрапив до Польщі цьогоріч влітку та встиг перетнути кордон до початку розшуку.

Обох розшукуваних громадян України передали в руки правоохоронцям для з’ясування всіх обставин порушення та притягнення до відповідальності.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.