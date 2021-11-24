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Мешканець Яворівщини не вижив під час пожежі у власному домі

Наталя Дуляба

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42-річний мешканець Яворівського району загинув під час пожежі у власному будинку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок стався у вівторок, 23 листопада, у селі Поріччя, що біля Івано-Франкового. Тут на вул. Тараса Шевченка загорівся цегляний житловий будинок. На місці пожежі виявили тіло 42-річного власника.

Вогонь встиг знищити лише невелику частину речей домашнього вжитку, тому рятувальників не викликали.

Наразі причини виникнення займання встановлюються.

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