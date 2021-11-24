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Львівська філармонія запрошує на концерт «Christmas по-львівськи»

Андрій Котенський

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Радість Різдва втілена у сучасних ритмах і музичних стилях. Львів’ян кличуть на щорічний концерт «Christmas по-львівськи» до Львівської національної філармонії. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу Lutsyshyn Promo і Promotions.

Музичний проєкт «Christmas по-львівськи», що став традицією різдвяно-новорічного Львова, відбудеться у суботу, 25 грудня, о 20:00.

Атмосферу свята творитимуть найкращі артисти Львова: КАРАЧ, Павло Пігура, хор ГОМІН та Наталя Степаняк, Кавер група Jennyfer band та Fedorchuk instrumental та інші.  Традиційно на свято запрошений спеціальний зірковий гість, а для глядачів готують приємні сюрпризи.

«Christmas по-львівськи» – це абсолютно свіже бачення Різдва! Нові часи – нові колядки! Різдво у стилі Голівуд – це радість Різдва, втілена у сучасних ритмах і музичних стилях! Трохи експериментів, дрібка затишку, пригорща таємничості – такий рецепт ідеального Різдва-2022!», – запрошують організатори.

Концерт відбудеться відповідно до всіх карантинних вимог. Відтак кількість місць обмежена, встигніть придбати квитки заздалегідь за посиланням: Bit.ly

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