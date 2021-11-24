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Львів’ян запрошують на виставу «Вечори на хуторі біля Диканьки»

Андрій Котенський

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У переддень Різдва, 24 грудня, у Палаці залізничників відбудеться магічна вистава «Вечори на хуторі біля Диканьки» за участі зіркового складу акторів. Про це Львівському порталу повідомили організатори Lutsyshyn Promo і Promotions.

На сцені виступатимуть неперевершені Руслана Писанка, Олексій Вертинський, Михайло Самарський, Владислав Дмитрук та інші.

«Казкова ніч, сімейна ніч, дивовижна ніч на хуторі поблизу Диканьки! А якщо до цієї страви додати дещицю містичності? А якщо в цю ніч іще намішати трішки кохання та пристрасті? Тоді усім знайома новорічна історія набуде зовсім нових обрисів, зазвучить по новому і глядач полине у світ різдвяних пригод! Феєрія автентичної музики та колядок створять справжню гоголівську святкову атмосферу і подарують заряд позитиву на цілий рік! Приходьте, щоб отримати свою порцію різдвяного настрою! Буде захопливо», – запрошують організатори.

Вистава запланована на п’ятницю, 24 грудня о 19:00 год.

Кількість місць обмежена відповідно до карантинних вимог – тому поспішіть придбати найкращі місця заздалегідь за посиланням booking/vechory

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