ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян просять приносити теплий одяг та взуття у Центр обліку і перебування бездомних

Вероніка Рой

|

Небайдужих львів’ян просять приносити теплий одяг та взуття Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, що знаходиться на вул. Кирилівській, 3а. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб на вулиці Кирилівській,3а потребуючий може отримати ночівлю, харчі та теплий одяг, відновити документи й отримати допомогу в пошуку роботи.

З настанням холодів, Центр особливо потребує теплого одягу: курток, взуття, светрів, штанів білизни, особливо чоловічих. Працівники Центру звертаються до небайдужих мешканців міста з проханням пожертвувати теплий одяг та, за потреби, надавати соціально незахищеним особам інформацію про діяльність Центру.

Реклама партнерів

Повідомити про місцезнаходження бездомних осіб можна також за стаціонарним номером телефону: (032)-233-14-79 у робочі дні з 09:00 до 18:00.

Одяг можна приносити у Центр із понеділка до неділі із 09:00 до 22:00.

Додамо, Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян є бюджетною установою управління соціального захисту Львівської міської ради. Тут надають різні види соціальних послуг людям, які опинились на «вулиці». Зокрема, веде первинний облік бездомних громадян, видає посвідчення про взяття на облік і тимчасову прописку, сприяє реєстрації переважного місцезнаходження, здійснює соціальне патрулювання тощо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості
Наталя ДУЛЯБА
Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості

Камери автоматичної фото- й відеофіксації порушень Правил дорожнього руху в Україні запустили влітку 2020 року на найбіл...

Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти

Ділянку довжиною 15 км Кільцевої дороги Львова від Рясне-Руської до Солонки планують розширити до чотирьох смуг – по дві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів