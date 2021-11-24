Доба на Донбасі: окупанти поранили українського захисника

У вівторок, 23 листопада, під час обстрілів російських найманців на Донбасі один наш військовий отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, при цьому раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Противник обстрілював позиції українських військових поблизу Зайцевого, Верхньоторецького, Шумів та Широкиного. Вогонь відкривали з гранатометів різних систем, мінометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник дістав поранення. Його негайно евакуювали до шпиталю, зараз стан його здоров’я – задовільний.

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Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 07:00 год. середи, 24 листопада, на Донбасі тихо.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують давати відсіч збройній агресії Російської Федерації.

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