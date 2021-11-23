У Соснівці сусіди витягли з палаючого будинку 74-річну жінку

У понеділок вночі, 22 листопада, у місті Соснівка сталася пожежа у будинку. На момент займання у ньому знаходилася жінка, яку сусіди врятували, витягнувши через вікно. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталася в одноповерховому житловому будинку на вулиці Шахтарській, 29 у місті Соснівка. Близько 19:23 год. рятувальники отримали інформацію про займання та виїхали на місце події.

В будинку на момент пожежі знаходилась пенсіонерка. Сусіди знаючи, що в будинку є жінка, витягнули її через вікно.

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На момент прибуття рятувальників до місця виклику з вікон будинку вибивалось полум’я. О 19:35 пожежу було локалізовано та о 19:53 ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, проте будівлю вдалося врятувати.

Під час пожежі отруїлась продуктами горіння 74-річна жінка, яку госпіталізували в Червоноградську центральну міську лікарню.

До ліквідації пожежі залучалось 5 рятувальників та 1 одиниця спецтехніки.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС