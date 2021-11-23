У Львові виявили нове незаконне будівництво

На вул. Залізничній, 7 у Львові міська інспекція ДАБК виявила самовільне будівництво. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті містобудування Львівської міськради.

Незаконне будівництво ведуть на вул. Залізничній, 7, що неподалік головного залізничного вокзалу. Судячи з опублікованих фото, зараз тут триває активна підготовка до залиття фундаменту.

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При цьому жодних дозволів на ці роботи жодна зі структур не видала. Хто саме провадить протиправне будівництво, наразі з’ясувати не вдалося. Втім міська інспекція ДАБК звернеться з цього приводу у поліцію.

«Жодних дозволів на будівництво і жодних документів на землю, а будують. Виконавчий комітет Львівської міськради містобудівні умови та обмеження на будівельні роботи на Залізничній, 7 не видавав. Немає також і дозволу на виконання будівельних робіт. Цікаво, що відповідно до відомостей з Публічної кадастрової карти, у цієї земельної ділянки навіть немає кадастрового номеру. Відсутній і запис щодо цієї ділянки в реєстрі речових прав на нерухоме майно», – йдеться у повідомленні департаменту містобудування у Facebook.

Як відомо, цей район Львова, де зараз виявили незаконні будівельні роботи, активно обростає житлом. Зараз тут вже звели ЖК «Шенген», ЖК «Веселка», ЖК Dolce Vita.

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Фото: Facebook департаменту містобудування ЛМР