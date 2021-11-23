ОСТАННІ НОВИНИ

У Ходорові водій BMW збив пішохода і втік

Ольга Денисяка

|

Вечері 22 листопада у Ходорові на Львівщині 28-річний водій BMW збив пішохода та втік. Потерпілий, 62-річний місцевий мешканець, з важкими травмами перебуває у реанімації. Водія розшукали, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

22 листопада, о 22:45 год, до поліції надійшло повідомлення, що у місті Ходорів Стрийського району водій невстановленого автомобіля наїхав на чоловіка та втік з місця події.

Невдовзі правоохоронці встановили особу водія, 28-річного жителя міста Ходорів, який наїхав на 62-річного місцевого мешканця. Також у гаражі за місцем проживання водія поліцейські виявили та вилучили автомобіль BMW з характерними пошкодженнями.

Реклама партнерів

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до трьох років обмеження волі. Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості
Наталя ДУЛЯБА
Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості

Камери автоматичної фото- й відеофіксації порушень Правил дорожнього руху в Україні запустили влітку 2020 року на найбіл...

Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти

Ділянку довжиною 15 км Кільцевої дороги Львова від Рясне-Руської до Солонки планують розширити до чотирьох смуг – по дві...

«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га

Замість анонсованих 30 га нових лісових насаджень корпорація «АТБ», що управляє однойменною національною мережею з більш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів