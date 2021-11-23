У Ходорові водій BMW збив пішохода і втік

Вечері 22 листопада у Ходорові на Львівщині 28-річний водій BMW збив пішохода та втік. Потерпілий, 62-річний місцевий мешканець, з важкими травмами перебуває у реанімації. Водія розшукали, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

22 листопада, о 22:45 год, до поліції надійшло повідомлення, що у місті Ходорів Стрийського району водій невстановленого автомобіля наїхав на чоловіка та втік з місця події.

Невдовзі правоохоронці встановили особу водія, 28-річного жителя міста Ходорів, який наїхав на 62-річного місцевого мешканця. Також у гаражі за місцем проживання водія поліцейські виявили та вилучили автомобіль BMW з характерними пошкодженнями.

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За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до трьох років обмеження волі. Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.

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