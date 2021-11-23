Серед ускладнень covid почастішали випадки тромбозу, – МОЗ

Серед ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 дослідження все частіше називають тромбоз. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про ознаки, симптоми та фактори ризику виникнення ускладнення. Про це йдеться на сторінці у Facebook МОЗ.
Тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути – венозний чи артеріальний. Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.
Симптоми тромбозу:
- біль і/або чутливість у литці або стегні
- набряк ноги стопи або щиколотки
- почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла
Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.
Фактори ризику утворення тромбів:
- куріння
- вживання протизаплідних пігулок
- варикозне розширення вен
- малорухливий спосіб життя
- ожиріння
- вагітність
- вживання алкоголю тощо.
Крім того, до факторів утворення тромбів відноситься тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.
Зв’язок із COVID-19:
Наразі все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів, у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок COVID-19 .
Ще одне дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення
Попри те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям. У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.
Як повідомляв Львівський портал, медики 8-ої лікарні Львова вже заявили про розвиток тромбозу як нове ускладнення коронавірусу. Втім такі випадки не є поодинокі, більше того лише за тиждень хірургам тричі довелося ампутувати ноги пацієнтам, аби врятувати їхні життя.
Лікарі кажуть: у хворих на коронавірус тромби найчастіше утворюють у легенях, а також у кишківнику та ногах. У зоні ризику– люди з діабетом, атеросклерозом, а також пацієнти із надмірною вагою чи ті, які палять.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка