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Серед ускладнень covid почастішали випадки тромбозу, – МОЗ

Ольга Денисяка

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Серед ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 дослідження все частіше називають тромбоз. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про ознаки, симптоми та фактори ризику виникнення ускладнення. Про це йдеться на сторінці у Facebook МОЗ.

Тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути – венозний чи артеріальний. Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.

Симптоми тромбозу:

  • біль і/або чутливість у литці або стегні
  • набряк ноги стопи або щиколотки
  • почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

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Фактори ризику утворення тромбів:

  • куріння
  • вживання протизаплідних пігулок
  • варикозне розширення вен
  • малорухливий спосіб життя
  • ожиріння
  • вагітність
  • вживання алкоголю тощо.

Крім того, до факторів утворення тромбів відноситься тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.

Зв’язок із COVID-19:

Наразі все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів, у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок COVID-19 .

Ще одне дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення

Попри те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям. У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.

Як повідомляв Львівський портал, медики 8-ої лікарні Львова вже заявили про розвиток тромбозу як нове ускладнення коронавірусу. Втім такі випадки не є поодинокі, більше того лише за тиждень хірургам тричі довелося ампутувати ноги пацієнтам, аби врятувати їхні життя.

Лікарі кажуть: у хворих на коронавірус тромби найчастіше утворюють у легенях, а також у кишківнику та ногах. У зоні ризику–  люди з діабетом, атеросклерозом, а також пацієнти із надмірною вагою чи ті, які палять.

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