Серед ускладнень covid почастішали випадки тромбозу, – МОЗ

Серед ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 дослідження все частіше називають тромбоз. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про ознаки, симптоми та фактори ризику виникнення ускладнення. Про це йдеться на сторінці у Facebook МОЗ.

Тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути – венозний чи артеріальний. Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.

Симптоми тромбозу:

біль і/або чутливість у литці або стегні

набряк ноги стопи або щиколотки

почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

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Фактори ризику утворення тромбів:

куріння

вживання протизаплідних пігулок

варикозне розширення вен

малорухливий спосіб життя

ожиріння

вагітність

вживання алкоголю тощо.

Крім того, до факторів утворення тромбів відноситься тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.

Зв’язок із COVID-19:

Наразі все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів, у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок COVID-19 .

Ще одне дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення

Попри те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям. У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.

Як повідомляв Львівський портал, медики 8-ої лікарні Львова вже заявили про розвиток тромбозу як нове ускладнення коронавірусу. Втім такі випадки не є поодинокі, більше того лише за тиждень хірургам тричі довелося ампутувати ноги пацієнтам, аби врятувати їхні життя.

Лікарі кажуть: у хворих на коронавірус тромби найчастіше утворюють у легенях, а також у кишківнику та ногах. У зоні ризику– люди з діабетом, атеросклерозом, а також пацієнти із надмірною вагою чи ті, які палять.

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