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Під час пожежі у будинку на Любінській евакуювали 15 людей

Аліса Белей

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У понеділок ввечері, 22 листопада, у квартирі будинку на вулиці Любінській у Львові виникла пожежа. Надзвичайникам довелося евакуйовувати 15 жителів будинку, серед яких було двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла о 21:50 год. в одній з квартир п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Любінській, 91 у Львові. Коли вогнеборці приїхали на місце події, квартира вже була охоплена вогнем.

Аби гарантувати безпеку мешканців будинку, рятувальники вивели на свіже повітря 15 людей, серед яких було двоє дітей.

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О 22:08 пожежу було локалізовано та о 22:17 ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку.

До ліквідації займання залучили 13 одиниць спецтехніки та п’ятьох рятувальників.

Травмованих під час пожежі немає. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС

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