Пара спортсменів зі Львівщини стала чемпіонами Європи з керлінгу

З 18 по 21 листопада у місті Лодзь, що у Польщі відбувся 1-й чемпіонат Європи з керлінгу серед змішаних пар, на якому національна дефлімпійська збірна України у складі вихованців львівського «Інваспорту» виборола золоті медалі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Так, історичне перше «золото» для України виборола пара львів’ян: Михайло Плесканка та Якимець Катерина – вихованці Львівського регіонального центру з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт».

На шляху до фіналу наша збірна здобула перемогу над командами: Фінляндії, Росії, Білорусі та двічі над спортсменами з Угорщини. У фінальній боротьбі за «золото» українці здобули перемогу над командою Росії.

Реклама партнерів

Довідка. Керлінг – олімпійський вид спорту, командна спортивна гра на крижаному майданчику. За своїм принципом гра схожа на боулінг на траві. Гра складна, як технічно, так і стратегічно.