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Біля Славського в ДТП загинув 35-річний мотоцикліст

Вероніка Рой

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У вівторок вночі, 23 листопада, у селі Нижня Рожанка водій мотоцикла злетів в кювет та перекинувся. У результаті аварії водій двоколісного загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 01:50 год. у селі Нижня Рожанка, що неподалік смт Славське. За даними поліції, 35-річний місцевий мешканець, який керував мотоциклом, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

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Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Фото: поліція

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