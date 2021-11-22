Збірна України з шахів перемогла на чемпіонаті Європи

21 листопада у Словенії завершився командний чемпіонат Європи з шахів. Після дев’яти турів наша збірна України виборола перше місце, залишивши позаду збірні 38 європейських країн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

У складі національної збірної виступав львів’янин заслужений майстер спорту України, міжнародний гросмейстер Андрій Волокітін. Він показав найкращий індивідуальний результат на другій дошці. Виступав за Україну і студент Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського Кирило Шевченко. Тренер команди Мартин Кравців та головний тренер Олександр Сулипа теж львів’яни.

Жіноча збірна, у складі якої виступали Анна Музичук та Наталія Букса, поділила третє місце з азербайджанками, але за додатковими показниками залишилися без «бронзи».

Реклама партнерів

Зауважимо, раніше найвищим досягненням чоловічої збірної України на командних першостях Європи було друге місце.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.