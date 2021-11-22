ОСТАННІ НОВИНИ

Збірна України з шахів перемогла на чемпіонаті Європи

Ольга Денисяка

|

21 листопада у Словенії завершився командний чемпіонат Європи з шахів. Після дев’яти турів наша збірна України виборола перше місце, залишивши позаду збірні 38 європейських країн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

У складі національної збірної виступав львів’янин заслужений майстер спорту України, міжнародний гросмейстер Андрій Волокітін. Він показав найкращий індивідуальний результат на другій дошці. Виступав за Україну і студент Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського Кирило Шевченко. Тренер команди Мартин Кравців та головний тренер Олександр Сулипа теж львів’яни.

Жіноча збірна, у складі якої виступали Анна Музичук та Наталія Букса, поділила третє місце з азербайджанками, але за додатковими показниками залишилися без «бронзи».

Реклама партнерів

Зауважимо, раніше найвищим досягненням чоловічої збірної України на командних першостях Європи було друге місце.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості
Наталя ДУЛЯБА
Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості

Камери автоматичної фото- й відеофіксації порушень Правил дорожнього руху в Україні запустили влітку 2020 року на найбіл...

Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти

Ділянку довжиною 15 км Кільцевої дороги Львова від Рясне-Руської до Солонки планують розширити до чотирьох смуг – по дві...

«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га

Замість анонсованих 30 га нових лісових насаджень корпорація «АТБ», що управляє однойменною національною мережею з більш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів