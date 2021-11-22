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Забезпеченість лікарень ліками для хворих на covid можна переглянути онлайн

Ольга Денисяка

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В Україні розробили сайт, де можна перевірити забезпеченість лікарень ліками від коронавірусу та медичним обладнанням та ліжками для covid-хворих. Також вказана інформація медичний персонал. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Дашборд з інформацією про забезпеченість лікарень засобами для боротьби з COVID-19 розробило Держпідприємство  «Медичні закупівлі України». Під час пандемії підприємство збирає відповідні дані через власну систему MedData. Ці дані передаються до Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України.

Тепер актуальну інформацію про наявність ресурсів для боротьби з коронавірусом у закладах охорони здоров’я, що входять до першої та другої хвилі, можна побачити за цим посиланням.

На сайті можна знайти інформацію, зокрема про:

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  • наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);
  • ліжковий фонд;
  • кількість пацієнтів, хворих на COVID-19;
    медичний персонал, що задіяний або може бути задіяний для роботи з пацієнтами, хворими на COVID-19;
  • наявність ліків для хворих на COVID-19;
  • обладнання для пацієнтів із COVID-19.

Функціонал дашборду дозволяє шукати інформацію в розрізі області, міста або конкретного закладу охорони здоров’я. Дані оновлюються щодня на основі звітів, які лікарні подають до інформаційно-аналітичної системи MedData ДП «Медичні закупівлі України».

Нагадаємо, Кабінет міністрів із 1 листопада збільшив виплати для лікарень, у які госпіталізують хворих з коронавірусом.

у мерії Львова нещодавно нарікали, що на лікування covid-хворого у стаціонарі Нацслужба здоров’я України зараз виділяє 28 000 грн. Однак цієї суми навіть і близько не вистачає для тих пацієнтів, які лежать у реанімації. Їхнє повноцінне лікування обходиться у три-чотири рази дорожче, тобто сягає більше 100 000 грн.

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