Від сьогодні невакциновані не зможуть їздити у приміському транспорті Львівщини

З 22 листопада на Львівщині користуватися приміським транспортом зможуть лише ті особи, які мають негативний тест або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. За відсутність цих документів пасажира можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень. Про це інформує Львівський портал.

Обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення, яким з 22 листопада на Львівщині запровадила нові правила приміських перевезень. Зокрема, користуватися приміським транспортом, в тому числі і залізничним, не зможуть пасажири, які не мають при собі таких документів:

негативного ПЛР-тесту чи тесту на антиген, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;

документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації вакциною, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров’я;

свідоцтва, яке підтверджує, що людина одужала від зазначеної хвороби. Отримати документи можна за допомогою мобільного додатка Портал «Дія».

Важливо, нові вимоги не стосуються осіб, які не досягли 18 років.

Натомість обмеження не поширюються на:

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перевезення легковими автомобілями. Кількість пасажирів не має перевищувати 5 осіб (разом з водієм), без урахування дітей віком до 14 років;

службові чи орендовані транспортні засоби підприємств, закладів та установ в межах кількості місць для сидіння і лише за маршрутом руху, про які проінформували органи Національної поліції не менш ніж за 2 дні;

пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності у них вказаних вище документів.

Стежити за виконанням вимог будуть правоохоронці Львівщини, Західне управління Укртрансбезпеки та управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА.

За невиконання рішення комісії ТЕБ НС нестимуть адміністративну відповідальність як пасажири, так і перевізники.

У разі, якщо пасажир знаходиться без одягненої маски у громадському транспорті, то на такого громадянина накладуть штраф у розмірі від 170 до 255 гривень. У випадку відсутності сертифікатів, довідок про вакцинацію чи негативних тестів пасажира оштрафують на 17 тисяч гривень.

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