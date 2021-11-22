У Золочеві судитимуть хлопця, який, будучи п’яний і під наркотиками, викрав авто

Суд помістив під варту 21-річного молодика, який у Золочеві викрав авто, будучи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про випадок, який стався у ніч на 16 листопада у Золочеві. На об’їзній дорозі міста затримали 21-річного тернополянина, який керував поцупленим мікроавтобусом Volkswagen Transporter.

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Слідство встановило, що хлопець викрав автомобіль із подвір’я потерпілого і врізався у металеву огорожу, після чого продовжив рух у напрямку Золочева. При цьому молодик був у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Окрім цього, затриманий встиг поцупити з автомобіля відеореєстратор.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289, ч.1 ст.185 (незаконне заволодіння транспортним засобом та таємне викрадення чужого майна) ККУ. Тепер суд обрав фігуранту справи міру запобіжного заходу – тримання під вартою на 60 діб.

Наразі триває слідство.

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Фото: поліція