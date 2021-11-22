У Львові від Covid планують вакцинувати безхатьків

У Львові організують пункт вакцинації для безхатьків, аби вони могли отримали щеплення та захистити своє життя і здоров’я від коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, що на вул. Кирилівській, 3а у Львові. Планується, що пункт функціонуватиме наступної п’ятниці, 26 листопада, з 11:00 год. до 18:00 год.

«Такий пункт вакцинації ми створюємо з метою дати змогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватись та мати захист від хвороби, яка зараз набула загрозливих масштабів. Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з бездомними та організовують їх харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю. Водночас протягом тижня ми активно інформуватимемо бездомних про цей пункт вакцинації – зокрема інформацію про них роздаватимуть волонтери громадських організацій у тих місцях, де вони традиційно харчують своїх підопічних», – прокоментував в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

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