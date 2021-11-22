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У Червонограді 60-річний чоловік загинув під час пожежі у власній квартирі

Вероніка Рой

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У понеділок вранці, 22 листопада, в квартирі житловому будинку у Червонограді сталася пожежа, під час якої загинув 60-річний власник. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа трапилася близько 05:49 год. на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Стуса у Червонограді. До місця події виїхали рятувальники.

Мешканці будинку повідомили вогнеборців про те, що в квартирі може знаходитись чоловік. Під час проведення розвідки задимленої квартири в одній з кімнат дійсно було виявлено чоловіка.

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Рятувальники винесли чоловіка на свіже повітря та передали медикам. Медики констатували смерть. Загиблим виявився 60-річний власник квартири.

О 06:11 вогнеборці локалізували пожежу та о 06:16 ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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Фото: ДСНС

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