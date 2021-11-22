Троє дітей отруїлися чадним газом в будинку у Винниках

У неділю, 21 листопада, у Львові чадним газом отруїлися четверо людей, серед них – троє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

За даними департаменту, близько 19:30 год. в приватному житловому будинку по вул. Сопілки у Винниках чадним газом отруїлися четверо людей. Серед було троє дітей віком 15, 13 та 9 років.

Постраждалих у стані легкого ступеню отруєння було доставлено у лікувальні заклади Львова. Працівники аварійної бригади АТ «Львівгаз» припинили подачу газу в будинок.

Причина отруєння встановлюється.

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Зазначимо, що лише за дев’ять місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали понад дві сотні людей. Летальних випадків було 10, з-поміж яких два – дитячі.

А за одну добу у жовтні на Львівщині отруїлись відразу десятеро людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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