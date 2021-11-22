Під час пожежі в Золочеві врятували місцевого мешканця

Вогнеборці врятували 59-річного золочівчанина під час пожежі у власному домі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управління ДСНС Львівщини.
Випадок стався у неділю ввечері, 21 листопада, орієнтовно о 23:30 год. на вул. Шашкевича, 8 у Золочеві. Тут загорілось одна з квартир у чотириповерховому житловому будинку.
Під час розвідки у задимленому помешканні рятувальники виявили 59-річного власника і негайно вивели його на свіже повітря.
Загасити полум’я вісьмом надзвичайникам вдалося вже о 23:44 год. Вогонь встиг пошкодити матрац і ліжко.
Наразі остаточна причина виникнення займання встановлюється.
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Наталя Дуляба