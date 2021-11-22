«Кров для крихіток»: львів'ян просять здати кров для передчасно народжених діток

У Львові шукають донорів крові для передчасно народжених діток. Усіх охочі можуть здати кров у п’ятницю, 26 листопада, в обласному центрі крові на вулиці Пекарській, 65. Про це Львівському порталу повідомила співорганізаторка акції Христина Гунчак.
Акцію #КровДляКрихіток у Львові проводять вже сьомий рік поспіль. Кров збирають для відділення передчасно народжених діток Львівської обласної клінічної лікарні на вулиці Чернігівській. Минулого року вдалось зібрати 9 л крові.
Організатори акції – подружжя Христина Гунчак та Ілля Нікулін – хочуть допомогти передчасно народженим дітям. Компоненти крові дуже важливі при виходжуванні таких діток, тому всіх небайдужих закликають зробити добру справу.
«Ми хочемо допомогти маленьким поспішайкам. Наш проєкт – це особиста історія про віру та складний шлях, який пройшли ми та долають тисячі батьків! Препарат крові дуже важливий при виходжуванні таких діток, тому закликаємо бути не байдужими, а прийти та зробити добру справу, адже малюки потребують батьківської любові та нашої підтримки», – розповідає Христина Гунчак.
Кожен охочий може стати донором крові. Збір проводять з 09:00 год. 26 листопада у Львівському обласному центрі служби крові на вулиці Пекарській, 65. З собою необхідно мати лише паспорт.
Христина Гунчак просить усіх донорів крові для «поспішайок» попередньо звертатися до неї за номером телефону +380688441633.
Згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я, перед здачею крові необхідно:
- За три дні до донації відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину а також ліків, що містять їх (ці речовини погіршують зсідання крові).
- Намагайтеся обмежити вживання жирної, смаженої та молочної їжі напередодні та в день здачі крові.
- Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).
- Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).
- Не вживайте алкоголь за 48 годин до донації.
- Не паліть за 2 годинb до донації.
У міністерстві наголошують, що під час огляду лікарем перед донацією необхідно відверто відповідати на запитання і не приховувати інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.
Що робити після здачі крові:
- відпочиньте протягом 10 хвилин;
- з’їжте легку їжу та випийте солодкий чай;
- протягом 2-3 годин не піднімайте нічого важкого рукою, з якою брали кров;
- старайтесь уникати інтенсивних фізичних навантажень протягом наступних 12 годин;
- не вживайте алкогольні напої раніше ніж через 8 годин;
- намагайтесь часто та регулярно харчуватися протягом двох діб;
- вживайте підвищену кількість рідини протягом двох діб;
- приходьте ще раз здати кров через відновний термін: після здачі крові повинно пройти не менше 60 днів, перш ніж донор зможе знову здавати кров.
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Ольга Денисяка