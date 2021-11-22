«Кров для крихіток»: львів'ян просять здати кров для передчасно народжених діток

У Львові шукають донорів крові для передчасно народжених діток. Усіх охочі можуть здати кров у п’ятницю, 26 листопада, в обласному центрі крові на вулиці Пекарській, 65. Про це Львівському порталу повідомила співорганізаторка акції Христина Гунчак.

Акцію #КровДляКрихіток у Львові проводять вже сьомий рік поспіль. Кров збирають для відділення передчасно народжених діток Львівської обласної клінічної лікарні на вулиці Чернігівській. Минулого року вдалось зібрати 9 л крові.

Організатори акції – подружжя Христина Гунчак та Ілля Нікулін – хочуть допомогти передчасно народженим дітям. Компоненти крові дуже важливі при виходжуванні таких діток, тому всіх небайдужих закликають зробити добру справу.

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«Ми хочемо допомогти маленьким поспішайкам. Наш проєкт – це особиста історія про віру та складний шлях, який пройшли ми та долають тисячі батьків! Препарат крові дуже важливий при виходжуванні таких діток, тому закликаємо бути не байдужими, а прийти та зробити добру справу, адже малюки потребують батьківської любові та нашої підтримки», – розповідає Христина Гунчак.

Кожен охочий може стати донором крові. Збір проводять з 09:00 год. 26 листопада у Львівському обласному центрі служби крові на вулиці Пекарській, 65. З собою необхідно мати лише паспорт.

Христина Гунчак просить усіх донорів крові для «поспішайок» попередньо звертатися до неї за номером телефону +380688441633.

Згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я, перед здачею крові необхідно:

За три дні до донації відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину а також ліків, що містять їх (ці речовини погіршують зсідання крові).

Намагайтеся обмежити вживання жирної, смаженої та молочної їжі напередодні та в день здачі крові.

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Не вживайте алкоголь за 48 годин до донації.

Не паліть за 2 годинb до донації.

У міністерстві наголошують, що під час огляду лікарем перед донацією необхідно відверто відповідати на запитання і не приховувати інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.

Що робити після здачі крові:

відпочиньте протягом 10 хвилин;

з’їжте легку їжу та випийте солодкий чай;

протягом 2-3 годин не піднімайте нічого важкого рукою, з якою брали кров;

старайтесь уникати інтенсивних фізичних навантажень протягом наступних 12 годин;

не вживайте алкогольні напої раніше ніж через 8 годин;

намагайтесь часто та регулярно харчуватися протягом двох діб;

вживайте підвищену кількість рідини протягом двох діб;

приходьте ще раз здати кров через відновний термін: після здачі крові повинно пройти не менше 60 днів, перш ніж донор зможе знову здавати кров. ​

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