Біля Львова 35-річний водій втікав від поліції та розбив автомобілі патрульних

На Львівщині поліцейські затримали 35-річного водія, який порушив правила дорожнього руху, намагався втекти від поліції та розбив два службові автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

22 листопада близько 02:15 год. між містом Городок і селом Бартатів Львівського району патрульні помітили автомобіль «Рено Дастер», водій якого порушив Правила дорожнього руху.

Незважаючи на неодноразові вимоги поліцейських про зупинку, порушник збільшив швидкість і почав утікати, створюючи аварійні ситуації та наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху. У результаті зловмисник пошкодив два службові автомобілі, внаслідок чого четверо співробітників поліції отримали тілесні ушкодження.

Невдовзі патрульні поліцейські зупинили водія-порушника на околиці села Стоянці Яворівського району. На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу водія, 35-річного мешканця Яворівського району. Пройти освідчення на стан алкогольного сп’яніння він відмовився.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін. Досудове розслідування триває.

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