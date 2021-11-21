Жителі Сихова чули вибух на Львівському хімзаводі: керівництво повідомило причину

У неділю, 21 листопада, близько 14:10 жителі Сихівського району Львова чули вибух, що пролунав на Львівському хімзаводі. На місце події прибули служби надзвичайних ситуацій: поліція, ДСНС та інші. Очевидці зафіксували на фото вибиті вікна, про пише Варта-1.

Натомість керівництво підприємства повідомило, що причиною вибуху стало те, що спрацював аварійно-захисний клапан високого тиску. Це спричинило такий значний хлопок, який власне чули жителі району. Хмара яку могли спостерігати – не що інше ніж пил, який підняло в повітря.

За попередніми даними, загрози життю мешканців міста немає. Станом на 15:20 всі служби покинули територію хімзаводу.

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У коментарі Львівському порталу речниця нацполіції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що потерпілих немає.